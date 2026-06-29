Служил в ДШВ и был награжден двумя орденами: что известно о погибшем командире 154 ОМБр

Побратимы знали Владимира Кононникова под позывным Конан.

В Запорожской области был найден мертвым командир 154-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск полковник ВСУ Владимир Кононников. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства его смерти.

Как пишет BBC News Україна, Кононников был вторым командиром 154-й отдельной механизированной бригады, которая была создана в 2023 году. Эта бригада выполняла боевые задачи на Харьковском направлении, а затем была передислоцировано на Запорожское направление, в частности в район Гуляйполя.

Ранее Кононников служил в Десантно-штурмовых войсках Украины. Его знали под позывным Конан.

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В 2024 году Кононников был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени. Еще раньше, в 2018 году, его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Командира 154 ОМБр нашли мертвым - что известно

Напомним, что в воскресенье, 28 июня, оперативное командования "Юг" сообщило, что командир 154-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск полковник ВСУ Владимир Кононников был найден мертвым. Правоохранительные органы сразу же начали проводить первоочередные следственные действия. Было назначено служебное расследование.

Позже полиция Запорожской области сообщила, что Владимира Кононникова нашли мертвым с огнестрельным ранением. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация – ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное убийство.

Полицейские проводят следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

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