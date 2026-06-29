30 июня в нескольких областях Украины пройдут долгожданные дожди, но свежее не станет

Все равно по всей стране будет очень жарко.

Июнь распрощается с украинцами жаркой погодой с большим количеством солнца. На Закарпатье, а также в Прикарпатье пройдут дожди и грозы, но свеже не станет. Температура в большинстве обалстей ожидается высокой, +30°...+35°. Только на востоке страны ожидаются более комфортные +25°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +25°, днем +33°.

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +23°, днем +33°, возможен небольшой дождь.

В Луцке будет ясно, ночью +23°, днем +34°.

В Ровно завтра ясно, ночью +23°, днем +34°.

В Тернополе 30 июня ночью +23°, днем +34°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +23°, днем +33°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +24°, днем +34°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +23°, днем будет +36°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +24°, днем +34°, возможен дождь.

В Виннице завтра будет +23°...+33°, ясно.

В Житомире во вторник ночью +24°, днем +34°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +22°...+31°, ясно.

В Черкассах завтра ночью +24°, днем +32°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +24°, днем +32°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +22°...+30°.

В Одессе 30 июня - ясно, температура ночью +24°, днем +32°.

В Херсоне во вторник ночью будет +23°, днем +34°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +23°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +23°, днем +32°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +27°, переменная облачность.

В Харькове - ясно, температура ночью +20°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +31°, переменная облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно, +19°...+30°.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°.

Какой праздник 30 июня, приметы погоды

30 июня - Собор 12 апостолов. По приметам, если в этот день дождь, то июль будет сырым.

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