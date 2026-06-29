30 июня в нескольких областях Украины пройдут долгожданные дожди, но свежее не станет

Июнь распрощается с украинцами жаркой погодой с большим количеством солнца. На Закарпатье, а также в Прикарпатье пройдут дожди и грозы, но свеже не станет. Температура в большинстве обалстей ожидается высокой, +30°...+35°. Только на востоке страны ожидаются более комфортные +25°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +25°, днем +33°.
- Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +23°, днем +33°, возможен небольшой дождь.
- В Луцке будет ясно, ночью +23°, днем +34°.
- В Ровно завтра ясно, ночью +23°, днем +34°.
- В Тернополе 30 июня ночью +23°, днем +34°, ясно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +23°, днем +33°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +24°, днем +34°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +23°, днем будет +36°, переменная облачность, дождь.
- В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +24°, днем +34°, возможен дождь.
- В Виннице завтра будет +23°...+33°, ясно.
- В Житомире во вторник ночью +24°, днем +34°, ясно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +22°...+31°, ясно.
- В Черкассах завтра ночью +24°, днем +32°, ясно.
- В Кропивницком температура ночью будет +24°, днем +32°, ясно.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +22°...+30°.
- В Одессе 30 июня - ясно, температура ночью +24°, днем +32°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +23°, днем +34°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +23°, днем +35°.
- В Запорожье температура ночью +23°, днем +32°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +27°, переменная облачность.
- В Харькове - ясно, температура ночью +20°, днем +27°.
- В Днепре температура ночью будет +23°, днем +31°, переменная облачность.
- В Симферополе во вторник будет ясно, +19°...+30°.
- В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°.
- В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°.
Какой праздник 30 июня, приметы погоды
30 июня - Собор 12 апостолов. По приметам, если в этот день дождь, то июль будет сырым.