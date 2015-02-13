В Конгресс США внесен законопроект, который позволит Обаме предоставить Украине оружие

Документ зарегистрирован в четверг в электронной базе Конгресса, сообщает ТАСС.

Как пояснил главный автор инициативы, старший республиканец в комитете по делам вооруженных сил сената Конгресса США Джеймс Инхоф (от штата Оклахома), "законопроект позволяет президенту (США Бараку) Обаме предоставить смертоносное оружие правительству Украины".

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"В нем также содержится требование к президенту представить Конгрессу письменный отчет с изложением общей стратегии, помимо поставок этого оружия Украине, в течение 15 дней с момента вступления закона в силу, а также информировать (Конгресс) каждые 90 дней о ходе применения данной стратегии", - уточнил политик.

В офисе Инхофа отметили, что на данный момент это единственный законопроект, разрешающий поставлять оружие в Украину и обязывающий президента отчитываться о стратегии по украинскому кризису. Среди его авторов также значатся лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, другой влиятельный республиканец, член комитета по финансам Джон Корнин и другие. Всего свою подпись под законопроектом поставили 17 законодателей.