Почему россияне так держатся за Кинбурнскую косу: Плетенчук объяснил её роль для врага

Для врага эта территория имеет большое стратегическое значение.

Российские оккупанты не хотят покидать Кинбурнскую косу, которую захватили еще в 2022 году, поскольку этот плацдарм дает им возможность блокировать выход судов в Черное море из морских портов Николаева. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Это зона боевых действий. Конечно, для россиян она очень важна со стратегической точки зрения. Именно находясь там, демонстрируя признаки присутствия на косе, россияне фактически блокируют выход в Черное море из морских портов Николаева. Кроме того, сам Днепро-Бугский лиман тоже находится под большим вопросом, учитывая, что туда было смыто во время уничтожения россиянами Каховской ГЭС довольно много различных взрывоопасных предметов", – сказал Плетенчук.

Поэтому, добавил военный, покидать эту территорию противник "точно не хочет". Кроме того, противник использует Кинбурнскую косу для нанесения ударов по южной части Николаевской области.

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По словам Плетенчука, украинские военные периодически заходят на косу, где уничтожают захватчиков на определенных участках, а затем возвращаются на свои основные позиции.

"Этот процесс продолжается постоянно", – пояснил военный.

Ситуация с Кинбурнской косой

Как писал УНИАН, на днях ВСУ установили на Кинбурнской косе государственный флаг Украины. Отмечалось, что в результате обстрела россияне были вынуждены отступить с определенных позиций. По словам Плетенчука, речь об освобождении косы пока не идет, но там довольно значительное присутствие украинских военных. Большую роль играет перерезание логистики врага, из-за чего захватчики испытывают соответствующие проблемы.

В Силах обороны Юга Украины 29 июня сообщили, что оккупанты получили приказ срочно заменить украинский флаг на российский триколор. Также противник ожидает на косе подкрепление.

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