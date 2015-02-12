Рада одобрила ликвидацию УБОП и создание в Украине спецназа по типу SWAT

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 288 народных депутатов из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, во время подготовки законопроекта ко второму чтению к нему поступило 11 предложений, 2 из которых были учтены.

Депутат отметил, что эти предложения касаются оставления за Верховной Радой возможности осуществления контроля за деятельностью МВД путем ежегодного заслушивания министра МВД о состоянии борьбы с организованной преступностью, а по профильным комитетом парламента - право заслушивать министра один раз в 6 месяцев относительно законности и обоснованности использования в борьбе с организованной преступностью, специальных технических средств и т.д.

В свою очередь, министр МВД Украины Арсен Аваков после голосования отметил, что это является первым шагом на пути реформ и добавил, что "будет единый проект по национальной полиции..., мы договоримся с вами и будет еще не один проект". "Я хочу, чтобы мы все это сделали весной", - добавил Аваков.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно реформирования органов внутренних дел (№1550).

По словам первого заместителя министра внутренних дел Эки Згуладзе, "мы хотим отказаться от функций, которых не должно быть в Министерстве внутренних дел", в частности речь идет о ветеринарной милиции.

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"Второй компонент - это реорганизация Управления по борьбе с организованной преступностью, так называемый УБОП. Функция не исчезает, она будет присоединена к другим отделам в структуре Министерства внутренних дел, сохраняются все оперативные наработки", - сказала она.

Згуладзе отметила, что "тот же подход к отмене подразделений транспортной милиции", которая, по ее словам, не имеет особой нагрузки.

Кроме того, в законопроекте, отметила заместитель министра, речь идет о ликвидации ряда спецподразделений. "На базе "Сокола"... создать универсальный милицейский спецназ, похожий на американский и канадский SWAT", - сказала Згуладзе.

Как отмечается в заключении Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, законопроектом предлагается оптимизировать структуру МВД путем объединения существующих специальных подразделений и создании на их базе единого универсального специального подразделения милиции.

Проект закона предусматривает также устранение дублирования функций в деятельности ГУБОП, транспортной милиции, уполномоченных органов внутренних дел по делам детей, которые фактически выполняют функции, относящиеся к компетенции блока криминальной милиции и милиции общественной безопасности, имея при этом собственные управленческие аппараты, что приводит к бюрократизации деятельности и мешает эффективному использованию человеческих ресурсов и бюджетных средств, говорится в заключении.