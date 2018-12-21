Закон о военных закупках за рубежом позволит расширить сотрудничество с Украиной в сфере обороны - Волкер

Спецпредставитель США считает, что российская агрессия против Украины в Азовском море и Керченском проливе создает основание рассмотреть возможность введения новых санкций.

:

Закон о военных закупках за рубежом, проект которого Верховная Рада вчера приняла в первом чтении, позволит расширить сотрудничество с Украиной в сфере обороны.

Об этом в интервью газете "День" сказал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Недавно Рада приняла законодательство относительно разминирования, что весьма позитивно. Также существует необходимость принять дополнительные законы с целью реформирования сферы национальной безопасности, в частности, принятие закона относительно военных закупок позволит нам расширить сотрудничество с Украиной в сфере обороны. Кроме того, давно существует потребность реформировать избирательное законодательство. До сих пор это не было сделано, и насколько я понял, этот вопрос стоит в повестке дня", - заявил Волкер.

Читайте такжеВолкер рассчитывает на непродление в Украине военного положения

Также его спросили о том, реальна ли идея введения новых пакетных санкций против РФ за инцидент с захватом украинских судов и экипажа возле Керченского пролива.

"Да. Прежде всего, введение новых санкций вызвано качественно новым шагом, к которому прибегла Россия. Речь идет о том, что Россия впервые открыто осуществила агрессию против Украины. Сначала это произошло в Крыму и до сих пор продолжается на Донбассе, тогда Россия притворялась, что не имела никакого отношения к этому. Иными словами, одной из причин необходимости введения пакетных санкций является открытая агрессия России", - заявил Волкер.

"Со своей стороны, Европейский Союз должен рассмотреть, будет ли им легче добавить санкции к существующему санкционному режиму относительно Крыма или создать новый пакет. Я допускаю, что когда лидеры ЕС снова соберутся в январе, они будут рассматривать санкции относительно аннексии Крыма и обдумают, что они могут добавить к ним, учитывая недавний инцидент", - сказал спецпредставитель США.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту (№ 9122).

По его президента Петра Порошенко, этот документ позволит Минобороны и Генштабу ВСУ закупать за рубежом то, что партнеры по НАТО готовы поставлять Украине.

«Вооруженные силы давно этого ждали, правительство это поддержало, и Верховная Рада сделала решительный шаг. Немедленно, как только этот закон поступит на подпись президенту, он сразу будет подписан и сразу же этим воспользуются Вооруженные силы Украины», - сказал Порошенко.