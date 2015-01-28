Порошенко: все должны сесть за стол переговоров, а Россия - выполнить Минские соглашения

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в эфире польского телеканала TVN24 BiS.

"Мы создали новую армию, которая может задержать террористов, но военными силами мы не завершим этого конфликта. Россия имеет миллион солдат, является самой большой и самой сильной армией в мире, мы не можем ей противостоять", - сказал он.

Порошенко отметил необходимость продолжения переговоров для решения этого конфликта.

"Все должны сесть за стол переговоров. Россия, в свою очередь, должна выполнять минский план", - сказал президент, отметив, что украинская власть призывает россиян вывести своих военных, перестать отправлять им тяжелое оружие и финансировать террористов.

Он заверил, что Украина выполняет свои обязательства в то время, как Россия этого не делает, а только занимается "пустословием" и ценой этого является смерть 5 тысяч украинцев.

Читайте такжеПорошенко и Туск обсудили Донбасс и выполнение плана действий по визовой либерализацииПорошенко назвал поиск политического решения конфликта с Россией безальтернативным.

"Нет другой дороги, чем укреплять нашу безопасность и вести диалог с Россией. Поэтому мы должны разговаривать с россиянами и искать лучших аргументов. Мы должны найти для России возможность выйти из этой ситуации",- сказал он, отметив, что россияне тоже платят высокую цену за то, что происходит на Донбассе.

По его словам, речь идет не только о санкциях, но также о смерти российских солдат, которые сами не знают, за что они умирают в Украине.