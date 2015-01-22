В России завели свое уголовное дело по факту обстрела остановки в Донецке

Об этом говорится в сообщении руководителя главного следственного управления следственного комитета России Владимира Маркина, размещенном на сайте ведомства.

«Главным следственным управлением СК РФ по факту обстрела остановки общественного транспорта в городе Донецке, в результате которого погибли мирные граждане, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 356 УК РФ (убийство двух и более лиц, применении запрещенных средств и методов ведения войны)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, 22 января, около 8.30, пассажирская остановка в городе Донецке была обстреляна из минометов.

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В результате обстрела убиты не менее 8 мирных жителей, 12 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, около 8.30 утра боевики нанесли огневой удар по остановке общественного транспорта в Ленинском районе города Донецка.

"Место обстрела находится на значительном расстоянии - более 20 км от территории, где происходят боевые действия в аэропорту г. Донецка. Таким образом, оружие было использовано боевиками умышленное именно против гражданского населения", - подчеркнули в прокуратуре Донецкой области. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

По разным данным, погибли от 7 до 13 человек.