Российские спецслужбы будут делать все для того, чтобы сорвать мобилизацию - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Верховной Рады.

Он отметил: “Мы должны осознавать тот факт, что спецслужбы РФ будут делать все, чтобы сорвать мобилизацию или как минимум существенно осложнить ее проведение, в том числе и в этом зале (речь идет о сессионном зале ВР - УНИАН)”.

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“Наши органы государственной власти и общественные организации, политические партии, журналисты и все граждане Украины должны продемонстрировать высокую сознательность и патриотизм, ответственность за судьбу страны, защитив независимость и территориальную целостность Украины от жестокого и сильного врага”, - заявил Турчинов.

По его словам, во избежание ошибок перед Министерством обороны, Генштабом ВСУ, Национальной гвардией, пограничниками “поставлена задача, что ни один военнослужащий, ни один военнообязанный не будет мобилизован без полного обеспечения одеждой, обувью, средствами личной безопасности, оружием и т.п.”.

Как сказал Турчинов, все мобилизованные должны пройти “системное обучение и слаживание”.