Турчинов обещает аресты за расчет крашенными деньгами из оккупированных районов
Секретарь СНБО Александр Турчинов предупреждает, что тех, кто попытается рассчитаться деньгами, которые были украдены террористами из банков на оккупированных территориях, будут задерживать.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе секретаря СНБО.
В частности, как отметил Турчинов, на оккупированных территориях Украины российско-террористические группировки, которые захватили банковские учреждения, пытаются использовать ворованные деньги.
В то же время, по его словам, банковские учреждения, которые не смогли вывезти из оккупированных территорий наличные средства в полном объеме, испортили их специальной краской, которая не вычищается.
Читайте такжеУкраина откажется от услуг предприятий, которые работают на террористов«Несмотря на это, террористы начали использовать ворованные крашеные средства для своих нужд, а также для расчетов с населением», - подчеркнул Турчинов.
«Ограбление и использование награбленного - это типичные признаки действий российско-террористических группировок. Но мы предупреждаем население, что ни одно украинское банковское учреждение не будет принимать меченые ворованные средства», - сказал секретарь СНБО, подчеркнув, что все, кто попытается рассчитаться этими деньгами, «будут задерживаться как соучастники грабежей».