Турчинов обещает аресты за расчет крашенными деньгами из оккупированных районов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе секретаря СНБО.

В частности, как отметил Турчинов, на оккупированных территориях Украины российско-террористические группировки, которые захватили банковские учреждения, пытаются использовать ворованные деньги.

В то же время, по его словам, банковские учреждения, которые не смогли вывезти из оккупированных территорий наличные средства в полном объеме, испортили их специальной краской, которая не вычищается.

Читайте такжеУкраина откажется от услуг предприятий, которые работают на террористов«Несмотря на это, террористы начали использовать ворованные крашеные средства для своих нужд, а также для расчетов с населением», - подчеркнул Турчинов.

«Ограбление и использование награбленного - это типичные признаки действий российско-террористических группировок. Но мы предупреждаем население, что ни одно украинское банковское учреждение не будет принимать меченые ворованные средства», - сказал секретарь СНБО, подчеркнув, что все, кто попытается рассчитаться этими деньгами, «будут задерживаться как соучастники грабежей».