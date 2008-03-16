Литвин: кто завоюет Киев, тот откроет прямую дорогу на президентские выборы

Лидер Народной партии Украины, народный депутат Владимир ЛИТВИН убежден, что справедливое недовольство киевской городской властью в настоящее время используется для того, чтобы другие политические силы захватили власть в столице. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Житомире, комментируя ситуацию вокруг возможных перевыборов мэра Киева, передает корреспондент УНИАН.

Не "хочется быть участником таких игр, потому что кое-кто думает, что никто ничего не понимает, тогда как всем все поняло - сегодня ставится вопрос о том, кто завоюет Киев, тот откроет себе прямую дорогу на президентские выборы", - сказал политик.

По его мнению, именно из-за этого и происходит "процесс торможения доведения ситуации вокруг киевского мэра к логическому завершению, создаются разные комиссии, а это прямой путь до того, чтобы проблема не была решена".

Также В.ЛИТВИН не исключает, что на будущей неделе политики будут требовать голосования за объявление досрочных выборов мэра Киева.

"Проблема заключается в том, что одна часть политиков смотрит, как провластная часть разбирает земельные участки в Киеве и думает, что им не хватит земли", - отметил В. ЛИТВИН.

Он также прогнозирует, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ может повторно выиграть на выборах городского председателя столицы.