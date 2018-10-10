Ягланд заговорил об исключении России из Совета Европы

В случае начала процедуры выхода России генсек планирует изменить бюджет организации.

Если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах организации будет прекращено.

Как передает «Европейская правда», такое заявление сделал Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, выступая на дебатах о будущем организации.

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Генеральный секретарь напомнил, что устав позволяет накладывать дополнительные санкции на государство, которое не платит членские взносы. В этом случае Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы - КМСЕ) может прекратить участие России в работе ПАСЕ и КМСЕ.

Ягланд выразил уверенность, что в случае дальнейшего отсутствия платежей эти санкции необходимо будет наложить на российскую сторону.

"По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) наступят в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить эту статью", - отметил генсек.

«Совершенно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», - добавил он.

Ягланд, как отмечается, также впервые публично предположил, что в результате конфликта Россия может вообще покинуть организацию. До сих пор генсек категорически отвергал такую возможность.

В случае начала процедуры выхода России генсек планирует изменить бюджет организации.

"Если станет ясно, что Россия выходит (Russia is out), то я безотлагательно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы", - заявил он.

Генсек сообщил, что планирует официально представить эту позицию на встрече Комитета министров в конце текущей недели.

Как сообщал УНИАН, накануне в ПАСЕ рассматривали изменения правил и процедур, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России. Речь шла об увеличении доли голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе - в контексте продолжения санкций против РФ.

Голосов в поддержку решения не нашлось. После обсуждения депутат из Бельгии Петра де Саттер, которая является докладчиком по вопросу внесения изменений в процедуры и правила ПАСЕ относительно обжалования полномочий национальных делегаций, предложила вернуть доклад, содержащий соответствующий проект резолюции, в профильный комитет.

Первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко рассказала, что рассмотрение рапорта относительно изменений регламента ПАСЕ, призванных вернуть в ассамблею россиян, перенесено на январь, однако шансов «протащить» его на голосовании не будет и тогда.

Ранее председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, которые нарушают права человека, а также принципы демократии и верховенства права.

Такое решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года за аннексию Крыма. Согласно соответствующей резолюции российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. с тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.