Геращенко рассказала, как Украина «завалила» в ПАСЕ резолюцию относительно возвращения российской делегации (видео)

Парламентарий также рассказала, как в кулуарах Ассамблеи на украинцев набросилась «российская пропагандистка».

Рассмотрение рапорта относительно изменений регламента ПАСЕ, призванных вернуть в ассамблею россиян, перенесено на январь, однако шансов «протащить» его на голосовании не будет и тогда.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

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По ее словам, украинская делегация сегодня достигла в Ассамблее огромного успеха.

«Выступления украинской делегации таки сломали ход дискуссии и нам удалось завалить резолюцию, которой менялись регламенты Ассамблеи и возвращалась российская делегация. Конечно, не только выступления. Украинский посол Дмитрий Кулеба, вся украинская делегация все эти месяцы работали с дипломатами, политиками, парламентами всех стран Совета Европы, призывая не торговать принципами», – указала она.

«Мы победили. Этот позорный рапорт перенесли на январь, потому что сегодня его бы провалили, но и в январе нет ни единого шанса его протащить через ПАСЕ. Я выступала за то, чтобы убить этот рапорт сегодня», - отметила Геращенко.

Парламентарий также рассказала, как в кулуарах ПАСЕ на украинцев «набросилась одиозная российская пропагандистка».

«Мы отбивались гимном и «Слава Украине!». Такого громкого «Слава Украине» кулуары Страсбурга еще не слышали», - заключила она.

Ранее член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец сообщил, что в ПАСЕ пока нет голосов за внесение изменений в правила, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России.

После обсуждения депутат из Бельгии Петра де Саттер, которая является докладчиком по вопросу внесения изменений в процедуры и правила ПАСЕ относительно обжалования полномочий национальных делегаций, предложила вернуть доклад, содержащий соответствующий проект резолюции, в профильный комитет.

За предложение вернуть доклад в профильный комитет проголосовали 99 парламентариев, против - 79, а 16 воздержались.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ПАСЕ рассматривали изменения правил и процедур, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России. В частности, в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продолжения санкций против РФ.

8 октября на открытии сессии президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье высказалась за поддержку конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори-Паскье, необходимо обсудить внесение изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.

Ранее председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, которые нарушают права человека, а также принципы демократии и верховенства права.

Такое решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года за аннексию Крыма. Согласно соответствующей резолюции российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.