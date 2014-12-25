Боевики перебросили на трассу возле Енакиево радиолокационный комплекс «Зоопарк-1» - ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

«По трассе между Ясиноватая и Енакиево отмечена переброска к переднему краю российского радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1», предназначенного для разведки огневых средств противника», - сообщает Тымчук.

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Тем временем, по информации ИС, в Луганске бандформирование «Заря» (подчиняется лично главе «ЛНР» Плотницкому) получило пополнение из РФ - как живой силой, так и техникой.

«Отмечено прибытие 6-ти танков. Зафиксировано расквартирование в городе нескольких подразделений российских транспортных частей (в северной и восточной частях Луганска). Подразделения имеют в своем составе транспортные средства для перевозки тяжелой техники», - сообщает ИС.