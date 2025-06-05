Бюджетную декларацию чиновники готовят по двум сценариям.

Минфин готовит Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, рассматривая два сценария - базовый и альтернативный, по которому война продлится весь 2026 год.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Верховной Раде, которое транслировалось нардепом Алексеем Гончаренко.

По словам министра, Минфин не успел подготовить проект Бюджетной декларации до 1 июня.

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"Первая причина - сотрудничество с МВФ. Вы знаете, что только неделю назад миссия покинула Киев, и в первую очередь мы с ней работали по бюджетным цифрам. Сложность в вопросе бюджетной декларации заключается в том, что, согласно программе МВФ, нам нужно по базовому сценарию сократить дефицит бюджета до 9,9% (с 19,4% в этом году)", - сказал Марченко.

По его словам, речь идет о сотнях миллиардов гривень, по сравнению с тем расходами бюджета этого года.

Министр отметил, что сейчас идут переговоры, которые могут способствовать улучшению ситуации с войной в Украине. Однако при разработке Бюджетной декларации ведомство рассматривает и пессимистический вариант - продолжение боевых действий в следующем году.

"Мы бы хотели, чтобы ситуация улучшилась. Но прагматично мы сейчас планируем бюджетную декларацию по двум сценариям: базовый сценарий и альтернативный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий на весь период 2026 года. Я не являюсь прогнозистом, я знаю, как будет меняться ситуация. Но нам нужно будет быть готовыми к различным сценариям", - подчеркнул глава Минфина.

Он также добавил, что из-за невыполнения обязательств перед международными партерами Украина в первом квартале уже потеряла более миллиарда евро.

Ситуация с бюджетными расходами

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что правительство будет обращаться к парламенту по поводу пересмотра государственного бюджета по поводу увеличения военных расходов.

Среди причин нехватки средств на ВСУ он назвал изменение технологий, изменение поставок оружия от наших партнеров и активизацию ситуации на поле боя.

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