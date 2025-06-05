Все съемки и выступления отменены.

Российского певца-путиниста Филиппа Киркорова оставили в больнице еще на месяц, пишет KP.RU со ссылкой на его пресс-службу.

Там настаивают, что причина его госпитализации - якобы ожог, полученный на концерте в Петербурге, на фоне которого у певца "воспалился локоть". И поскольку у него сахарный диабет - возникли осложнения, заявили в пресс-службе:

"Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение. Ранее Филипп планировал отпуск, но теперь пришлось его отменить. Отменили мы и все съемки, и выступления".

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Вместе с тем, как пишет KP.RU, у Киркорова ожог второй степени, бурсит (воспаление суставной сумки), частичный некроз (отмирание) кожи и лимфаденопатия - увеличение лимфатических узлов. Также отмечается, что у певца мог лопнуть имплант на руке, который имитирует мощные мышцы.

Певица Любовь Успенская заявляла, что Киркоров расплачивается за свои пластические операции:

"Хайдаров (хирург - УНИАН) сделал операцию черт знает как, вот и лопнул у Киркорова имплант".

Напомним, ранее УНИАН писал, что Киркорова госпитализировали после пожара во время его концерта в Петербурге. И тогда сообщалось, что он получил ожоги с осложнениями. По данным росСМИ, заживление идет тяжело, у певца началось серьезное воспаление.

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