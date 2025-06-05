Путин и Трамп во время разговора не договорились о встрече.

В Кремле подтвердили, что Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Россия ответит на украинскую атаку на аэродромы. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Российская Федерация ответит на атаку на аэродромы тогда и таким образом, как военные сочтут нужным", - заявил он.

При этом Песков добавил, что телефонный разговор Путина и Трампа был "конструктивный и нужный", обсуждалось много важных вопросов. В то же время договоренностей о встрече двух лидеров пока нет.

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Также, по словам Пескова, Путин поддерживает точку зрения о том, что надо продолжать контакты с украинской стороной.

При этом пресс-секретарь Кремля назвал украинские удары "терактами" и заявил, что Россия хотела бы услышать "жесткое осуждение" этих действий на международном уровне.

Операция Паутина

Издание Reuters писало, что во время операции "Паутина" дроны поразили до 20 российских самолетов, а уничтожено около 10 из них. Это число примерно вдвое меньше, чем называла в своих оценках Украина – речь шла о 41 пораженном самолете.

Однако при этом источники в США называют эту атаку очень важной. Как пишет Axios, президент США Дональд Трамп, хотя публично не комментировал эту атаку, однако в частных обсуждениях восхитился ею и назвал "сильной" и "крутой". При этом, отмечает издание, Трамп обеспокоен тем, что это еще больше усложнит его миссию по прекращению огня в Украине.

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