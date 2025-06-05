По данным США, удалось уничтожить 10 российских самолетов.

Россия не сможет восстановить ни один из самолетов, поврежденных во время спецоперации "Паутина", ведь она не имеет возможности восстановления таких самолетов, потому что это технологии середины прошлого века, а уничтожение А-50 - "ослепит" врага на фронте.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телемарафона. Он констатировал, что "эти самолеты не могут быть восстановлены - ни один из них". Полковник пояснил, что россияне потеряли возможность восстанавливать такие самолеты, они не имеют мощности для того, чтобы создавать что-то подобное.

"Это технологии середины прошлого века и поэтому даже отремонтировать такой самолет является сверхсложной технической задачей", - сказал Грабский.

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Поэтому, по его словам, уничтожение каждой единицы вражеской авиационной техники приводит к необратимым последствиям для РФ.

"Если говорить об А-50, то их в целом осталось меньше десятка - те, что могут летать, а другие самолеты могут только использовать в качестве доноров... А-50... работают в интересах фронтовой авиации. Поэтому уничтожение каждой такой единицы ослепляет противника и уменьшает эффективность использования авиации на поле боя, а это играет нам на пользу", - подчеркнул эксперт.

К тому же, как пишет Reuters, США считают, что во время атаки дронов, которую провела Украина, были поражены до 20 российских боевых самолетов, около 10 из них уничтожены. По данным американских чиновников, это примерно половина того количества, которое ранее озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

"Путин сообщил президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора в среду, что Москва будет вынуждена отреагировать на атаку 1 июня", – сообщило издание.

Также замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью российскому агентству ТАСС заявил, что самолеты повреждены, но не уничтожены и будут восстановлены.

Спецоперация "Паутина"

1 июня СБУ и Главное управление разведки провели спецоперацию "Паутина" в тылу Российской Федерации. В ходе операции были нанесены удары беспилотниками по пяти военным аэродромам РФ. В результате атаки уничтожено 12 самолетов, включая Ту-95, Ту-160 и А-50. Еще большое количество повреждено.

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