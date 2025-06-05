Google пообещала провести проверку по данному факту.

Американская компания Meta и российский "Яндекс" отслеживали активность пользователей Android в браузере без их согласия, а затем использовали данные в своих приложениях, говоритсяв исследовании.

Утверждается, что трекеры Meta Pixel и "Яндекс Метрики", которые владельцы многих сайтов устанавливают для сбора статистики по посещаемости, пересылают уникальные идентификаторы из браузеров в Facebook и Instagram (входят в Meta) и "Яндекс" через локальные порты. В результате трекеры позволяют деанонимизировать пользователей – механизм работает даже в режиме инкогнито.

При этом о взломе системы речи не идет – использовалась стандартная функция Android, позволяющая приложениям определять, какие другие программы установлены на гаджете и с кем они обмениваются данными. Однако в сочетании с трекерами, размещенными на миллионах сайтов, эта возможность превратилась в мощный инструмент отслеживания активности пользователей.

Видео дня

Как сказано в исследовании, это годами позволяло повышать эффективность рекламы, которую видели миллионы человек. Meta начала применять этот подход в сентябре прошлого года, тогда как "Яндекс" – еще в 2017-м.

Meta и "Яндекс" в комментариях для издания Ars Technica признали факты, изложенные в исследовании, однако попытались снизить их значимость. Представители компаний заявили, что лишь использовали доступные в операционной системе Android технические возможности, не усмотрев в политике Google прямого запрета на подобные действия.

В настоящее время обе компании прекратили использование этой практики и ведут консультации с Google. Последняя пообещала провести проверку по данному факту.

Ранее УНИАН рассказывал, как Google незаметно установила на миллиард смартфонов программу-шпион. Компания утверждает, что ее новая программа не предполагает слежки, но пользователи не рады, что она была установлена без их ведома.

Меж тем Android-телефоны и iPhone получили важное обновление для борьбы против слежки. Хоть смарт-метки были созданы для того, чтобы помогать находить личные вещи, часто они используются для отслеживания людей и чужого имущества.

Вас также могут заинтересовать новости: