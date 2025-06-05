Как и йогурт, многие продукты, богатые пробиотиками имеют ряд потенциальных преимуществ, особенно для кишечника.

Йогурт - известный источник пробиотиков, которые способствуют пищеварению и здоровью кишечника, но помимо йогурта существует еще много других питательных продуктов, богатых пробиотиками.

Издание Very Well Health назвало 10 продуктов, в которых пробиотиков не меньше, чем в йогурте, а то и больше.

Кефир

Кефир - это ферментированный напиток, который обычно изготавливают из молока путем добавления в него смеси бактерий и дрожжей, которые ферментируют природные сахара и превращают молоко в пикантный напиток, похожий на йогурт. Считается, что кефир содержит больше пробиотиков, чем йогурт, что может сделать его еще более полезным для кишечника. Он также может помочь уменьшить воспаление, укрепить иммунную систему и снизить уровень холестерина.

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Кимчи

Кимчи - это пикантный и ароматный корейский продукт, изготовленный из ферментированных овощей, обычно капусты или редьки, с добавлением соли и других приправ. Кимчи ферментируется с помощью естественных бактерий из овощей. При регулярном употреблении кимчи может способствовать улучшению пищеварения, укреплению иммунитета и, возможно, даже здоровью сердца.

Комбуча

Комбуча - это газированный ферментированный чай, который получают путем добавления смеси полезных бактерий и дрожжей в подслащенный черный или зеленый чай. Комбуча может способствовать здоровью кишечника, поддерживая уровень полезных бактерий, помогая пищеварению и облегчая проблемы с желудком.

В некоторых исследованиях изучались возможные антиоксидантные, противовоспалительные и поддерживающие печень эффекты комбучи.

Хлеб на закваске

Закваска получается путем ферментации муки и воды с помощью молочнокислых бактерий и дрожжей. Несмотря на то, что при выпечке часть полезных бактерий погибает, хлеб все равно сохраняет полезные вещества, которые могут помочь бороться с воспалением и защищать клетки.

Квашеная капуста

Квашеная капуста - это нарезанная и ферментированная капуста с добавлением соли и естественных бактерий. Квашеная капуста содержит полезные бактерии, которые могут помочь поддерживать функцию иммунной системы и уменьшать воспаление. Она также обладает потенциальным антиоксидантным и противораковым действием.

Мисо

Мисо получают путем ферментации соевых бобов с добавлением соли и культуры под названием коджи, которая превращает смесь в насыщенную, пикантную пасту. Мисо может иметь некоторые преимущества для здоровья, связанные со здоровьем кишечника, воспалением и, возможно, даже с кровяным давлением или профилактикой рака.

Ласси

Ласси - традиционный индийский напиток на основе йогурта, который обычно готовят из ферментированного молока, а иногда добавляют фрукты или специи. В отличие от кефира, он содержит только бактериальные культуры, но не дрожжи. Ласси может помочь с пищеварением, симптомами синдрома раздраженного кишечника (СРК) и может легче переноситься людьми с непереносимостью лактозы.

Некоторые исследования также связывают его с улучшением здоровья сердца, контролем уровня сахара в крови и функцией иммунной системы.

Квас

Квас - это ферментированный напиток, приготовленный из ржаного хлеба. Он имеет острый, газированный вкус, похожий на комбучу, и изготавливается с использованием натуральных бактерий и дрожжей. Полезные бактерии в квасе могут помочь улучшить здоровье кишечника, поддерживая пищеварение, помогая продвижению пищи по кишечнику и стимулируя выработку гормонов, которые способствуют пищеварению.

Темпе

Темпе - традиционное индонезийское блюдо, приготовленное из соевых бобов. Его готовят путем ферментации вареных соевых бобов с помощью закваски. Темпе - хороший источник растительного белка и может способствовать уменьшению воспаления, поддержка здоровья кишечника и обеспечение антиоксидантами, которые помогают защитить клетки организма от повреждений.

Натто

Натто - еще один ферментированный продукт из соевых бобов, наиболее известный своей липкой, вязкой и уникальной текстурой. Его готовят путем пропаривания соевых бобов, а затем ферментации с помощью полезных бактерий. Помимо поддержания здоровья кишечника, натто может помочь в укреплении здоровья сердца и костей и улучшение реакции организма на инсулин.

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