По словам сенатора, США нужно изменить подход к России.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат готов в ближайшее время предоставить президенту США Дональду Трампу "больше инструментов" против российского диктатора Владимира Путина, "учитывая его поведение". Об этом Грэм написал на своей странице в соцсети X.

Сенатор подчеркнул, что всегда считал Трампа "единственным человеком, который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо".

В свою очередь Грэм намекнул на то, что нужно изменить подход к России.

Видео дня

"Понятно, что, учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат скоро предоставит президенту Дональду Трампу еще больше инструментов в его арсенале, и это будет не пряник", - отметил он.

По его словам, он ценит тот факт, что президент США "вступил в позитивный контакт с Путиным, чтобы попытаться заставить его сесть за стол переговоров".

"Я всегда поддерживал такой подход, но для достижения мира необходимы партнеры, которые готовы к этому", - добавил Грэм.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует ввести санкции против России одновременно с США. По ее словам, таким образом партнеры Украины заставят Путина сесть за стол переговоров.

Известно, что санкции ЕС будут включать ограничения для компаний, связанных с двумя газопроводами Nord Stream между РФ и Германией, а также снижение предельного уровня цен на нефть.

"Мы прежде всего обеспокоены санкциями против российской энергетики и высушиванием источников финансирования России", - отметила фон дер Ляйен.

Также сообщалось, что Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций ЕС против России. В частности под ограничения попали 17 физических и 58 юридических лиц. Их активы заморозят, а въезд в Швейцарию и транзитный проезд через нее будет запрещен. Кроме того, в стране заявили, что был усилен контроль над экспортом для 31 компании, в том числе из третьих стран.

Вас также могут заинтересовать новости: