Кабмин планирует обращение к Раде по поводу голосования за увеличение военных расходов.

Правительство будет обращаться в парламент по поводу пересмотра государственного бюджета относительно увеличения военных расходов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Верховной Раде, которое транслировалось нардепом Алексеем Гончаренко.

"У нас есть потребность, в ближайшее время мы будем к вам обращаться, и такое обращение министра обороны - о внесении изменений в Закон Украины о государственном бюджете. Это не какие-то недоработки, это не чьи-то прихоти. Это просто понимание того, что на Вооруженные Силы средств недостаточно по разным причинам", - сказал Марченко.

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По словам министра, среди таких причин - изменение технологий, изменение поставок оружия от наших партнеров и активизация ситуации на поле боя.

"Если вы сравните бюджетные цифры, которые мы предоставляли в бюджет в сентябре и который принимался бюджет, цифры полностью соответствуют прошлогодним. Но, вы знаете, ситуацию нельзя линейно спрогнозировать. Ситуация иногда требует достаточно сложных асимметричных решений. Поэтому в ближайшее время будем обращаться к вам с пересмотром бюджета", - отметил министр.

Нехватка средств на нужды армии

Народный депутат Ярослав Железняк ранее заявлял, что в государственном бюджете не хватает от 400 до 500 млрд гривен на военные расходы, и ситуация повторяет прошлогоднюю, когда расходы на оборону в бюджете уже значительно превышают запланированные.

Экономист и исполнительный директор аналитического центра CASE Ukraine Дмитрий Боярчук при этом отмечает, что по итогам первого квартала наметилась четкая мощная тенденция на перевыполнение бюджетных доходов и непонятно, "откуда эта вся "полуистерия", что в бюджете якобы не хватает денег".

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