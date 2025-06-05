Всего из-за удара России в Прилуках погибли пять человек.

В Прилуках Черниговской области российский "шахед" попал в дом начальника местной пожарной части.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram. "Погибла его семья. Супруга. Дочь - патрульная полицейская. И ее годовалый сын. Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага...", - написал Клименко.

Всего, по словам Клименко, в результате российской атаки погибли пять человек. Количество раненых, по последним даннім, увеличилось до 8 человек.

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Российские атаки: другие важные новости

В ночь на 5 июня захватчики в очередной раз атаковали Украину. Целью оккупантов стали Прилуки и Харьков. По Прилукам враг запустил по меньшей мере шесть БПЛА типа "Герань".

В результате атаки оккупантов по Харькову пострадали 18 граждан, среди которых четверо детей: 13, 9 и 7 лет, они получили острую реакцию на стресс. БПЛА врага попали в 16-й этаж жилого дома, а также в стену пятиэтажки. Кроме того, есть попадание в дерево рядом с домом.

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