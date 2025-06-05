Россия фактически зашла в тупик в разработке самолета "Байкал" и не знает, что с ним делать дальше.

В Сеть выложили фото и видео полета второго опытного летного образца самолета ЛМС-901 "Байкал" разработки предприятия УЗГА. На них обратил внимание канал российского ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий).

Стоит сказать, что это не первые фото второго опытного летного образца ЛМС-901. Ранее были представлены фотографии самолета во время наземной демонстрации.

Отметим также, что самолет совершил первый полет еще в 2024 году, но, очевидно, до сих пор находится в неокрашенном виде.

Испытания обоих летных образцов на каком-то этапе приостановили и передали самолеты на доработку, поскольку решили оснастить их новыми российскими компонентами.

ЛМС-901 "Байкал" - что известно

Легкий многоцелевой турбовинтовой самолет, предназначенный для замены морально устаревшего Ан-2 по прозвищу "Кукурузник". Его хотят использовать для местных воздушных линий.

"Байкал" впервые поднялся в небо в 2022 году. Запуск серийного производства ЛМС-901 планировали начать еще в прошлом году, впрочем, эти планы давно не актуальны.

Дело в том, что во время разработки и испытаний дали о себе знать многочисленные базовые недостатки самолета. Один из них - слишком высокая цена "Байкала". Проект даже на определенном этапе планировали закрыть, однако сейчас его реализация, похоже, продолжается.

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