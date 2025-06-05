Часть средств поступит от доходов замороженных российских активов в Европе.

В 2025 году международные партнеры Украины увеличат финансирование производства вооружения в Украине на общую сумму до 1,3 млрд евро. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в социальной сети Facebook.

"Оборонная поддержка Украины по "датской модели" будет масштабироваться до 1,3 миллиарда евро уже в 2025 году. Часть этих средств поступит от доходов с замороженных российских активов", - отметил Умеров.

По его убеждению, это инвестиция в украинскую победу - в оружие, которое производится в Украине, в безопасность всей Европы.

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"Первый транш - 428 миллионов евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии. Деньги уже в ближайшее время поступят на производство украинского оружия: артиллерия, ударные дроны, ракеты и противотанковые средства, созданные в Украине для наших воинов", - добавил Умеров.

По его словам, это решение является результатом его разговора с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.

Как напомнил Умеров, "датская модель" - это уникальный механизм прямой поддержки украинского ОПК. "Это - доверие к нашей армии, признание возможностей наших производителей и реальный вклад в укрепление Сил обороны Украины", - подчеркнул министр.

Также он сообщил, что готовятся новые стратегические решения - и для инвестиций украинских компаний в странах "Рамштайна", и для развертывания производств европейских оборонных компаний в Украине.

Помощь партнеров для Украины

Как сообщал УНИАН, в этом году партнеры Украины в рамках формата "Рамштайн" обязались выделить больше средств на военную поддержку, чем во все предыдущие годы полномасштабной войны России против Украины. Вчера, 4 июня, семь стран сегодня объявили о новых взносах на помощь обороне Украины.

Также сообщалось, что Украина получит большой пакет морской помощи от Нидерландов. Пакет будет включать военные корабли, катера и морские беспилотники. Кроме того, часть помощи - это финансирование программ обучения украинских специалистов.

"Это полный пакет для усиления морской безопасности Украины. Это очень важно, потому что мы видим, что российские угрозы, как в Черном море, так и вокруг Херсона, растут. Для Украины очень важно защитить себя от этого", - прокомментировал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

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