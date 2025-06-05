По словам Байдена, любые предположения Трампа относительно его недееспособности во время пребывания в должности, являются ложными.

Бывший президент США Джо Байден ответил на заявление американского лидера Дональда Трампа о расследовании его президентских действий и использования автопена (устройство, которое используется для автоматической подписи - УНИАН), в котором говорилось о том, что сотрудники Байдена, возможно, скрывали его "когнитивный спад". Об этом пишет Axios.

"Позвольте мне четко заявить: я принимал решения во время своего президентства. Я принимал решения о помиловании, исполнительные приказы, законодательство и прокламации. Любые предположения о том, что я этого не делал, являются смешными и ложными", - подчеркнул экс-президент США.

По его словам, такие обвинения являются отвлекающим маневром Трампа и республиканцев в Конгрессе, которые работают над "продвижением губительного законодательства, которое сократит такие важные программы, как Medicaid, и повысит расходы американских семей, а все это для того, чтобы оплатить налоговые льготы для чрезвычайно богатых людей и крупных корпораций".

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Что этому предшествовало

В Axios напомнили, что ранее Трамп поручил советнику президента, по согласованию с генеральным прокурором Пэм Бонди и другими должностными лицами, расследовать, "сговорились ли определенные лица с целью введения общественности в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционного осуществления полномочий и обязанностей президента".

В частности расследование заключается в использовании Байденом авторучки, о чем Трамп выразил свою обеспокоенность в прошлом месяце.

"Расследование "сговорились ли определенные лица с целью введения общественности в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционного осуществления полномочий и обязанностей президента" происходит на фоне угроз республиканцев в Палате представителей вызвать в суд помощников Байдена по поводу психической пригодности бывшего президента", - добавили в Axios.

В частности Трамп уверяет, что 82-летний Байден на протяжении многих лет "страдал от серьезного когнитивного нарушения". По словам президента США, в последние месяцы срока Байдена стало "все более очевидным", что помощники его предшественника якобы "злоупотребляли полномочиями президента, используя авторучку, чтобы скрыть когнитивное нарушение Байдена и утвердить ... власть".

"Несмотря на когнитивные нарушения Байдена, [его] Белый дом издал более 1200 президентских документов, назначил 235 судей в федеральные суды и выдал больше помилований и смягчений наказаний, чем любая администрация в истории США", - говорится в сообщении Белого дома Трампа об этом приказе.

Такое расследование будет включать "политические документы, для которых использовалась авторучка, включая помилования, исполнительные приказы, президентские меморандумы или другие президентские политические решения", а также "кто дал указание о нанесении подписи президента".

Трамп и Байден - последние новости

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп распространил теорию заговора о "казни" Джо Байдена. В частности он распространил сообщение анонимного пользователя, который утверждал, что Байдена "казнили" еще в 2020 году и заменили на клона или робота. Такой репост Белый дом пока не прокомментировал.

Также Трамп и его окружение усилили критику президента, намекая на "сокрытие диагноза" и ставя под сомнение его психическое состояние. В то же время Байден заявил, что чувствует себя хорошо и не теряет чувство юмора, комментируя спекуляции о своей дееспособности.

Также президент США заявлял, что не сочувствует Байдену из-за диагностированного рака. В частности он назвал бывшего американского президента "несколько порочным человеком".

"Если вам жаль его, не жалейте, потому что он порочный. То, что он сделал со своим политическим оппонентом, и все люди, которым он причинил боль... Байден причинил боль многим людям, поэтому мне его не жаль", - сказал Трамп.

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