В то же время Трамп обеспокоен тем, что это еще больше усложнит его миссию по прекращению огня в Украине.

Президент США Дональд Трамп восхитился украинской атакой на российские аэродромы в воскресенье, считая ее "сильной" и "крутой", пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

При этом, отмечает издание, Трамп обеспокоен тем, что это еще больше усложнит его миссию по прекращению огня в Украине.

"Он был на удивление молчалив на публике, когда дело касалось его личных чувств по поводу атаки Украины. Однако в частном порядке он восхищался операцией", - пишет Axios.

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"Довольно сильно", — сказал Трамп одному из собеседников. "Он думал, что это круто", — сказал второй источник о реакции Трампа.

Один из советников Трампа отметил, что украинская операция "Паутина" с международной точки зрения – "это как чихуахуа, наносящая реальный ущерб гораздо более крупной собаке".

В то же время Трамп также считает, что украинская атака, вероятно, подтолкнет Путина к очень серьезным ответным действиям, и обеспокоен тем, что этот сценарий помешает его дипломатической инициативе.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим деэскалации. Так что если Путин сойдет с ума в ответ, да, у президента есть опасения", — сказал один из собеседников Axios, общавшийся с Трампом.

Одна из причин, по которой атака Украины обеспокоила Белый дом, заключалась в том, что она была нацелена на дальние бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие и являются ключевой частью ядерного сдерживания России.

"Атака беспилотников не стала для (Трампа) неожиданностью, потому что так происходит, когда война продолжается, но он обеспокоен тем, что это затянет боевые действия. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, поэтому его разочаровывает, когда происходят подобные атаки", — сказал один из чиновников Белого дома.

Однако, несмотря на эти опасения, Трамп был впечатлен тем, что сделали украинцы, подчеркнул он.

Операция Паутина

1 июня Украина поразила десятки российских самолетов на четырех аэродромах России. Речь идет о 41 самолете, среди которых и бомбардировщики Ту-95МС, которые РФ использует для атак по Украине.

Президент США Дональд Трамп через несколько дней после украинской атаки поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным: разговор длился 1 час 15 минут. Как заявил Трамп, во время разговора Путин сказал, что "ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

Также СМИ писали, что американские генералы восприняли украинскую атаку как "тревожный звонок", всерьез обеспокоившись безопасностью американских аэродромов.

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