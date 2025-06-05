По словам первого заместителя министра энергетики, РФ шантажирует Украину и международное сообщество.

Восстановление РФ работы Запорожской АЭС (ЗАЭС) может привести к аварийным ситуациям, последствия которых почувствует весь Европейский континент. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко.

Он напомнил, что ЗАЭС уже более трех лет находится под оккупацией, ее энергоблоки в состоянии холодной остановки, и станция не производит электроэнергию. В то же время АЭС продолжает получать электроснабжение от энергосистемы Украины.

Говоря о возможности переподключения станции к энергосети РФ, чиновник подтвердил наличие таких планов у врага, однако отметил, что станция не готова для перезапуска.

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Он пояснил, что у оккупантов нет "ни запасных частей, ни материалов, они не знают как ремонтировать (оборудование ЗАЭС), осуществлять техническое обслуживание, как эксплуатировать его".

"Станция не готова к работе, существуют большие риски включения энергоблоков в работу. Должна быть проведена полная инспекция оборудования и систем, ведь ремонты на ЗАЭС не проводятся. Неизвестно, в каком состоянии находится оборудование. Нет квалифицированного персонала, который знает оборудование, в частности украинского производства, которое было установлено после модернизации электростанции", - отметил Шейко.

Первый заместитель министра убежден, что РФ не может обеспечить восстановление безопасной эксплуатации оккупированной Запорожской АЭС, а заявлениями о соответствующих намерениях просто пытается шантажировать Украину и международное сообщество.

Россия хочет перезапустить ЗАЭС

О вероятной подготовке ЗАЭС к подключению к энергосети РФ заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он сообщил, что враг строит ЛЭП для восстановления полноценной работы станции.

В свою очередь гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроси заявил, что у агентства нет доказательств переподключения ЗАЭС к энергосистеме РФ. Он добавил, что станция не может быть перезапущена из-за нехватки воды для охлаждения реакторов.

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