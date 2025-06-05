Россияне примерно раз в месяц менют тактику на фронте, отметил он.

Россяне меняют постоянно меняют тактику на фронте, и сейчас начали использовать более "разумные" подходы к использованию беспилотников. Об этом в интервью изданию The War Zone рассказал командир Батальона беспилотных систем Национальной гвардии Украины 12-й бригады специального назначения "Азов" с позывным Ясь.

По его словам, изменения не происходят ежедневно, но примерно каждый месяц противник меняет свою тактику.

"Например, мы видим все меньше и меньше "мясорубок", которыми так славился противник, — и все меньше моторизованных атак. Вместо этого мы видим, что тактика меняется, и мы тратим все больше времени на попытки идентифицировать врага, определить его местонахождение. Так что теперь они используют тактику небольших групп. Они проникают в наши позиции, проникают в наши линии обороны и используют наши уязвимые места. И я должен сказать, что время от времени им это удается", - отметил боец.

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Он добавил, что сожалению, у украинских сил нет достаточного количества разведывательных дронов в воздухе, чтобы отследить каждый квадратный метр территории, но пилоты разведывательных дронов делают все возможное.

" Основная задача фактически определена для нашего батальона беспилотных систем: спасти как можно больше жизней наших пехотинцев и не допустить, чтобы пехота вступала в бой, вступала в сражение. К сожалению, нам не всегда удается выполнить эту задачу, но мы делаем все возможное. Мы пытаемся создать так называемую буферную зону, примерно в одном-двух километрах между линиями противника и позициями нашей пехоты. И в основном мы занимаемся нанесением ударов по тылам противника, по его средствам связи. И в этом случае мы не даем противнику достичь своих целей и вступить в бой с нашими войсками", - рассказал он.

На вопрос о том, есть ли у россиян преимущества в войне дронов, боец отметил, что трудно сказать, превосходит ли враг по количеству.

"Они развернули свои беспилотники вдоль переднего края зоны боевых действий, и их количество было довольно значительным, поэтому мы хорошо это ощутили. На данный момент я не совсем уверен в количестве, которое они развертывают, но они начинают развертывать свои беспилотники более разумно. Они выбирают приоритетные цели, и поэтому мне довольно сложно говорить о точных цифрах", - рассказал он.

Война дронов

Как рассказали в СБУ, Россия получила преимущество в войне дронов в Украине благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным вдали от линии фронта, и, в особенности, помощи со стороны Китая.

В частности, Россия в значительной степени зависит от поставок китайских запчастей как для тактических, так и для дальних дронов. Это позволяет России сократить отставание от Украины в области технологий и производства БПЛА.

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