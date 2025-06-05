Пачка влажных салфеток или санитайзер помогут пассажирам защититься от микробов.

Эксперты по путешествиям и члены экипажей неоднократно констатировали, что внутри пассажирских самолетов на самом деле достаточно много грязных предметов. Хотя персонал и проводит уборку воздушных суден между рейсами, полностью все избавить от грязи за столько короткий промежуток времени невозможно.

Тем не менее, пассажиры все же могут самостоятельно усилить свою защиту от микробов. Бывшая стюардесса British Airways Джейн Хоукс призвала пассажиров всегда брать с собой в самолет либо тюбик дезинфицирующего средства для рук (санитайзер, антисептик для рук), либо упаковку антибактериальных салфеток, пишет Daily Mirror.

"Во время путешествия на самолете, по возможности, не прикасайтесь ни к каким областям, если вы их не продезинфицировали", – предупредила девушка.

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Она пояснила, что такие дизенфицирующие стоят недорого и их легко можно приобрести в аэропорту перед посадкой.

"Наиболее загрязненными зонами являются откидные столики, подлокотники, сиденья и подголовники, поэтому всегда протирайте их перед использованием", – отметила стюардесса со стажем.

Джейн пояснила, что сотрудники авиакомпании обычно проводят быструю уборку в салоне самолета между высадкой и посадкой пассажиров, но этого времени недостаточно для полного избавления от микробов.

"Самолеты подвергаются глубокой очистке только в том случае, если они отправляются на техническое обслуживание", – добавила бывшая бортпроводница.

Как сообщал УНИАН, ранее часто летающих пассажиров призвали наносить на кожу солнцезащитный крем, особенно если они сидят у окна.

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