Боевики перегруппировывают свои войска на Старогнатовском плацдарме – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

«На данный момент от действий наступательного характера на этом участке противник отказался, наиболее боеспособные подразделения отведены вглубь оперативного построения. На «переднем крае» остаются тактические группы из местных террористов, плохо обученные, оснащенные и вооружённые», - сообщает Тымчук.

В то же время, по его словам, диверсионно-разведывательные группы боевиков «представляют собой результат скорее некоей импровизации, нежели эффективно организованный вид разведывательной деятельности».

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Тем временем, на Дебальцевском плацдарме, в районе Никишино, боевики прекратили попытки ведения наступательных действий и ограничиваются редкими обстрелами из пехотного вооружения. Такая же ситуация наблюдается в районе Чернухино.

«В районе Углегорска отмечается переброска на юг тактической группы российско-террористических войск (до 15 единиц техники - грузовики, боевые бронированные машины (ББМ), 3 танка)», - добавил Тымчук.