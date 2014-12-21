В Москве прошел митинг против закрытия канала ТВ2, который освещает события в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, около 200 человек вышли на акцию в центре российской столицы.

Как отметил журналист Андрей Филимонов, до переезда в Москву десять лет проработавший на ТВ2, этот телеканал "постоянно делал что-то плохое властям, рассказывая ту информацию, которую власти не хотят озвучивать.

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«Последней каплей в этом году стали сюжеты о событиях в Украине. В январе сотрудники ТВ2 снимали сюжет на киевском Майдане и Харькове, а в феврале я ездил сразу после того как прогнали Януковича и брал интервью на Майдане - у нас не было целей подать информацию под той или иной точкой зрения... Потом смонтировал эти интервью без закадрового текста, и ТВ2 это показало в начале марта. С этого момента пошел особенно сильный накат, что это пятая колонна, что ТВ2 проплачен Госдепом, Моссадом или кем-то еще - то есть набор брехни, который про ТВ2 говорили всегда», - сказал Филимонов.

По его словам, власти мечтали закрыть телекомпанию последние 15 лет, после приходак власти Владимира Путина.

Журналист подчеркнул, что до событий в Украине такие "номера не проходили, а сейчас ситуация стала критической".

"Освещения событий в Украине стало последней каплей, потому что у ТВ2 всегда были больше амбиций, чем у какого-либо другого телеканала, - у нас по скайпу были очень многие эксперты из Москвы. Мы всегда старались дать картинку о городской жизни в контексте того, что происходит со страной", - сказал Филимонов.

В свою очередь лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин подчеркнул, что власти России проводят "карательную операцию" против немногочисленных независимых СМИ в РФ, которая началась с разгрома НТВ в 2001 году.

"У нас карательная операция идет против журналистов, она не ограничивается журналистами, а перекинулась и на гражданское общество, и на политическую оппозицию, и некоммерческие организации, которые шельмует как иностранных агентов", - сказал Митрохин.

По его словам, если продолжать терпеть, "карательная операция" дойдет до каждого, так как в России "карают за правду и независимость".

"Каратель - вон из Кремля, вы нам надоели, потому что вы начинаете карать свободу, творчество, а это значит, что вы караете наш народ", - подчеркнул Митрохин.

В ходе акции собравшие скандировали: "Долой кремлевских карателей!", "Свободу ТВ2!", "Руки прочь от региональной прессы".

Многие держали в руках логотипы телекомпании ТВ2, а также плакаты "Федеральное телевидение убивает", "ТВ2 - да! Зомбо-ящик нет" и другие в поддержку томского телеканала.

«Над томской телекомпанией нависла угроза закрытия, с начала 2015 года она может прекратить свое существование. В связи с этим московские журналисты решили поддержать коллег. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) в одностороннем порядке расторгает с томской телекомпанией ТВ-2 договор на вещание. Руководству канала было направлено уведомление о прекращении распространения сигнала канала с 1 января 2015 года», - сообщили организаторы.

*** ТВ-2 — одна из старейших в России независимых телекомпаний — основана в мае 1991 года. Ее деятельность отмечена 23 наградами ТЭФИ и ТЭФИ-Регион.

Организаторами акции выступили российская партия «Яблоко», Фонд защиты гласности и Союз журналистов Москвы.