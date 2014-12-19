Цимбалюк: На важные мероприятия в России украинских журналистов не пускают вообще

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

По словам Цимбалюка, не было ни одного украинского журналиста на первой пресс-конференции Путина после аннексии Крыма. Летом две внеплановые пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова прошли также без представителей украинских медиа. Не приглашали украинцев и на недавнюю пресс-конференцию, где речь шла об украинских беженцах, сообщил Цимбалюк.

Читайте такжеВопрос и ответ Путина о российских карателях и погибших солдатах на Донбассе

«Приглашают только кого хотят, то есть русских и западные СМИ. Когда ты обращаешься к их пресс-службам, они говорят, что это пресс-конференция для западных СМИ. При этом весь контекст разговора об Украине - и ни одного представителя украинской прессы», - рассказал Цимбалюк.

Роман Цимбалюк смог задать несколько острых вопросов Владимиру Путину на его последней большой пресс-конференции.

После этого председатель комитета Госдумы России по международным делам Алексей Пушков заявил, что Россия слишком мягко относится к украинским СМИ.

«Мы слишком мягко относимся к украинским СМИ. 49 российских журналистов - в черных списках Киева. У нас для их прессы все двери открыты. Зачем?», - написал он в своем twitter.

Вчера состоялась итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Цимбалюк спросил о том, когда Путин прекратит карательную операцию в Украине и сколько российских военнослужащих он отправил на Донбасс.