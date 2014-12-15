Раде предложили в три раза сократить количество депутатов местных советов

Об этом говорится в законопроекте №1150-1, зарегистрированном в Раде, авторство которого принадлежит депутатам от фракций "Объединение" Самопомич", "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" и Радикальной партии Олега Ляшко.

Проект предусматривает принятие новой редакции статьи 16 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

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После принятия проекта количественный состав советов, которые будут избираться на очередных выборах 2015 года, составит: для сельских советов - 6 депутатов; поселковых советов - 8 депутатов; для городских советов - от 14 до 50 депутатов (в зависимости от населения города); для районных в городе советов - 15 депутатов.

Таким образом, общее число депутатов местных советов уменьшится почти втрое - с 240 тысяч до около 80 тысяч человек.