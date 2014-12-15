Батальон "Донбасс" будет блокировать доставку грузов на подконтрольные боевикам территории

Об этом написал на своей странице в соцсети народный депутат, командир батальона Семен Семенченко. Он отметил, что доставки грузов в оккупированные районы не будет, пока боевики не освободят всех украинских заложников.

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"Батальон "Донбасс" расширяет зону отлова "незаконно перемещаемых грузов", вводит мобильные блокпосты в Луганской области. Поддерживаем инициативу наших товарищей с полка "Днепр", заблокировавших доступ бесчисленных колонн из фур в Донецкой области. Пить, курить, и ездить на авто будете после выполнения своих обещаний по пленным, террористы!" - написал Семен Семенченко.

Он добавил, что проблему заложников и доставки грузов обсудят на заседаниях комитетов Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны и по борьбе с коррупцией.

Напомним, ранее к блокаде поставок в оккупированные районы приступили бойцы "Днепра".