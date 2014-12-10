В Иловайском котле и под Саур-Могилой погибли более тысячи бойцов – Семенченко

Об этом Семенченко сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Расследование трагедии под Иловайском и других резонансных событий в зоне АТО. Планы и задачи Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны».

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"Прошло более 100 дней (после Иловайской трагедии). С тех пор более 600 наших товарищей находятся в плену. Под Саур-Могилой и Иловайском погибло более одной тысячи наших собратьев", - сказал Семенченко.