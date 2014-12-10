В штабе АТО сравнили боевиков со стадом овец

"Если речь идет о боевиках, то я хочу сказать, что это неподконтрольное никому стадо овец, которые делают, не понимая, что они делают ... Сами по себе боевики безопасны, как дети. Более сложный вопрос с российскими наемниками, которые воюют на их стороне", - сказал он.

Читайте такжеБоевики атаковали силы АТО в 10 населенных пунктах, самая сложная ситуация - на трассе Бахмутка (карта)

Дмитрашковский отметил, что угроза от боевиков состоит лишь в хаотических необоснованных обстрелах, передает НВ.

Ранее сообщалось, что террористы за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате семь мирных граждан были ранены.