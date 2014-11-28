Боевики 13 раз обстреливали населенные пункты. 4 мирных жителя ранены

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Из-за невозможности расшатать оборону сил АТО террористы палят из всех стволов по мирным городам и селам. За сутки на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 13 обстрелов населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВозле Никишино силы АТО отбили три попытки атак боевиков

В частности, в Луганской области обстреляны населенные пункты: Артема, Трехизбенка, Макарово, Станично-Луганское , Счастье, Верхня Вильховая, Геевка, Ольхово, Причепиловка.

На донецком и дебальцевском направлениях: населенные пункты Пески, Славное, Новомихайлівка, Березовый , Опытное, Тоненькое, Марьинка, Веселое, Новобахмутовка, Троицкое, Никишино , Артемово, Орлово-Ивановка, Шумы, Каменка.

4 гражданских лица получили ранения в результате обстрела террористами из АГС пгт. Станица Луганская со стороны города Луганска.

"Для защиты мирного населения украинские артиллеристы выполнили за сутки 29 огневых ударов. Информация о потерях живой силы и техники врага, а также уничтожение его огневых позиций уточняется", - говорится в сообщении.

"Меткую стрельбу продемонстрировали боевые расчеты зенитчиков сил АТО. В одном из секторов ответственности сил АТО, украинские воины ловким выстрелом из ЗУ-23-2 при попытке пролета над позициями сил АТО сбили БпЛА, скорее всего производства РФ", - подчеркивается в сообщении и добавляется, что сепаратисты и российские наемники постоянно несут большие потери и жалуются своим хозяевам на собственную военную несостоятельность.