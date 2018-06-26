"Путин х**н отдаст": Макаревич сравнил оккупированный Крым с надоедливой мухой

По мнению музыканта, тема Крыма уже надоела и самим россиянам.

Российский музыкант Андрей Макаревич считает, что тема "крымнаша" сильно надоела россиянам за 4 года, однако Путин уже ни за что не отдаст эту территорию.

Об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы"

"Я думаю, что участие наше в Донецке и Луганске будет увядать, увядать и так незаметно сойдет на нет. Я на это надеюсь. Крым Путин х*** отдаст, конечно. К сожалению, это так", - сказал Макаревич.

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По мнению музыканта, тема Крыма уже надоела и самим россиянам.

"Есть такое понятие в физике - усталость материала. Нельзя об одном и том же на одной и той же истерической ноте талдычить 4 года. Это перестает работать. Просто, организм начинает от этого защищаться как от мухи надоедливой", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, известный российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич ранее заявил, что ни в коем случае не поедет с гастролями в Крым, так как считает эту территорию оккупированной.