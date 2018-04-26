Андрей Макаревич о Крыме: "я считаю эту территорию оккупированной"

Макаревич добавил, что после российской оккупации в 2014 году он ни разу не ездил на полуостров.

Известный российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что ни в коем случае не поедет с гастролями в оккупированный Крым.

Об этом он заявил в интервью журналистам RTVI.

Макаревич отвечая на вопросы журналистов заявил, что его позиция относительно российской аннексии Крыма за последние 4 года не изменилась.

"Я не смягчился и не ужесточился. Я считаю, что в сегодняшнем мире, да и в любом мире обязательное условие его стабильности - это международные договоренности, которые надо соблюдать. Если все их бросятся не соблюдать, то начнется черт знает что. А разговор на тему "а вот американцам можно, значит, нам тоже можно" - это разговор плохой. Получается, что, если кто-то ворует, то и мы будем воровать. А это не позиция", - сказал он.

Читайте также"Крым не наш! И так все это знают": Макаревич сразил стихами путинских троллей

Макаревич отметил, что после российской оккупации Крыма в 2014 году он ни разу не ездил на полуостров и добавил, что не поедет туда с гастролями, даже если получит разрешение от украинских властей.

"Нет, я не хочу туда ехать. Я считаю эту территорию оккупированной", - ответил музыкант.

Также, лидер "Машины времени" прокомментировал позицию своего коллеги по группе, клавишника Андрея Державина, который в 2014 году подписал письмо в поддержку аннексии Крыма.

"Нет, я вас уверяю, он от этого бесконечно далек. Я не знаю, зачем он это сделал. Он сам себе не может это объяснить", - заявил Макаревич.

Певец также отметил, что его отношение к российской власти изменилось не за один день.

"Я думаю, что это произошло не в один день. Это была череда событий, череда каких-то таких решений, поступков, деклараций и прочего", - добавил музыкант.

Видео: RTVI

Как сообщал УНИАН, ранее известный российский музыкант Андрей Макаревич выступил с критикой попыток заблокировать в РФ мессенджер Telegram, предложив российской власти действовать еще радикальнее - отключить в стране электричество.