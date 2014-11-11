Украине необходимо готовиться к непрогнозируемым действиям России - Полторак
02:06, 11 ноября 2014Политика
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Министр обороны Степан Полторак считает, что Украине необходимо готовиться к непрогнозируемым действиям России и террористов на востоке
Украине необходимо готовиться к непрогнозируемым действиям России / УНИАН
Об этом он сообщил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Еспресо.TV.
"Нам нужно готовиться к действиям, которые могут быть непрогнозируемыми со стороны России и террористов в Луганской и Донецкой областях", - сказал он.
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Отвечая на вопрос, как можно готовиться к непрогнозируемым действиям, министр подчеркнул, что к этому можно готовиться, когда войска готовятся к войне".
Полторак добавил, что в случае нападения врага украинская армия будет готова.
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