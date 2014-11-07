СБУ не подтверждает информацию о ликвидации Безлера

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«У нас пока нет информации, которая бы это подтверждала», - сказала она.

Гитлянская отметила, что распространение такой информации еще раз свидетельствует о том, что в среде боевиков возникают противоречия.

Как сообщал УНИАН, сегодня советник министра обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что главарь одного из бандитских формирований на Донбассе Безлер ("Бес") был ликвидирован российскими спецслужбами.

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"По имеющейся информации, главарь одного из бандформирований Игорь Безлер "Бес" был ликвидирован российскими спецслужбами. Причиной уничтожения стал отказ подчиняться российскому военному командованию, намерение публично признать контролируемый бандформированием Горловско-Макеевский конгломерат территорией Украины и призвать участников других бандформирований к поиску компромисса с украинской властью", - написал Данилюк в Facebook.