Экс-советник главы Минобороны сообщил о ликвидации "Беса"
11:20, 07 ноября 2014Политика
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По имеющейся информации, главаря одного из бандформирований Игоря Безлера "Беса" ликвидировали российские спецслужбы.
"Беса" и его группировки больше нет / vk.com
Об этом пишет экс-советник Минобороны, руководитель Центра военной реформы Александр Данилюк.
"Причиной происшествия стал отказ подчиняться российскому военному командованию, намерение публично признать контролируемый банформированием Горловско-Макеевский конгломерат территории Украины и призвать других участников бандформирований к поиску компромисса с украинской властью", - сообщает Данилюк.
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Напомним, сегодня появились сообщения об уничтожении группировки, которая подчинялась Безлеру.
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