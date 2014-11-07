Экс-советник главы Минобороны сообщил о ликвидации "Беса"

Об этом пишет экс-советник Минобороны, руководитель Центра военной реформы Александр Данилюк.

"Причиной происшествия стал отказ подчиняться российскому военному командованию, намерение публично признать контролируемый банформированием Горловско-Макеевский конгломерат территории Украины и призвать других участников бандформирований к поиску компромисса с украинской властью", - сообщает Данилюк.

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Напомним, сегодня появились сообщения об уничтожении группировки, которая подчинялась Безлеру.