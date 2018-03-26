Глубоко внутренняя Надежда

Реакция лучших людей России, обычно замечающих каждый биндеровский смолоскип на Троещине, на возмутительный арест спасительницы Лугандона и народной бомбистки Надежды Савченко оказалась такой же, как и на результативный пожар в Кемерово, то есть никакой.

Владимир Владимирович Путин, конечно, непогрешим, всегда лучше знает, выжидает и всех переиграл, но все равно нет-нет, да и обидно. Пока украинские СМИ, за исключением условного холдинга «НьюсИван», преступно игнорировали народную героиню, в России годами любовались ею, как ароматным петухом якутского скульптора, смакуя бесконечные истории про работу Нади в сексе по телефону, как Надю домогался один Герой Украины, но у Нади то ли не встало, то ли отсохло, как Надю за триста тысяч баксов покупал принц Ирака, как Надя назвала Евромайдан государственным переворотом, в результате которого в Украине настала еврейская власть, которую надо немедленно уничтожить, как Надя объяснила, что визовый режим с Россией не нада, а нада, шоб в Украине правил гетьман, как Надю все хотели убить и как сам политолог Погребинский по десять раз на дню объяснял, что партия Савченко обязательно победит на первых же украинских выборах, а сама Надя порвет Порошенко максимум во втором туре, как Вера тряпку.

Короче, еще вчера на Надю у России были большие надежды, а теперь у Нади в украинской тюрьме условия хуже, чем в российской, еще и в туалете видеокамера - не иначе, Порошенко подсекает, потому что он ее уже давно домогался, а она ему такая ногой по яйцам на! - а лучшим людям России как бы и дела нет. Лучшие люди Украины, конечно, возмущаются - что, мол, за дела, стекла тонированные, в российской тюрьме вон прозрачные были, с видом на Кремль, интеллигентные посетители в пиджачках, компот, - то-то она по возвращению в Украину прямо в аэропорту всех восторженных дурачков матюками обложила.

Одно слово, народный герой, хоть втемную, хоть не втемную. После голодовки, говорят, подурнела, хотя, казалось бы, куда уже, а Песков хоть бы слово сказал. Пургу-то он свою традиционную прогнал, конечно: это не мы, это Великобритания придумала, такую Надю можно купить в любом дурдоме, «скажем так, глубоко внутреннее дело», а сам секретную медаль «За возвращение Киева» даже из кармана не вынул. Хватит с Кремля пока геополитических спецопераций, они вон с англичанами до сих пор краями разойтись не могут, а ведь там всего-то пара лохов отравы наглоталась - ни минометов тебе у Вестминстерского дворца, ни гранат, ни даже личной просьбы ополченца Сопли привезти ему Терезу Мэй для интеллигентного прижигания окурками.

Да там что Песков, сам вождь ДНР Захарченко, друг-портянка, с которым столько постреляно и выбухано, за Надю подписку кидать не стал - внутреннее дело Украины, говорит, «к нам это отношения не имеет». Странная осторожность для полководца, который еще совсем недавно едва не взял Киев, попутно разгромив англосаксов. В ЛНР, правда, согласились предоставить Наде политическое убежище, но это, скорее, для красного выраженьица, кроме того, у них с ДНР своя игра престолов - чего луганские только ни сделают, чтобы утереть донецким нос на большой шахматной доске международной политики.

Таким образом, в сухом остатке за Надю вступилась одна лишь официальный представитель МИД РФ Захарова Мария - не то чтобы сама занялась составлением списка на обмен, конечно, но зато предложила Европе включиться в процесс освобождения народной героини из застенков шоколадной диктатуры, туманно намекнув таким образом, что в свое время, захватив Савченко на территории Украины, Россия помогала киевской хунте. Получилось как-то совсем туповато, но в данном случае Марии необходимо сделать послабление: согласно последним сведениям из российской Думы, недавно Захарову схватил за лобок знаменитый депутат Слуцкий, и с тех пор она сама не своя. Хотя гранат от нее, пожалуй, все равно не дождешься.

Василий Рыбников