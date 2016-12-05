"Казань брал, Астрахань брал": Захарченко заговорил о необходимости "взять Великобританию" (видео)

Об этом он заявил в телепередаче на российском канале, видео которой обнародовано на Youtube.

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Захарченко отметил, что боевики должны захватить не только Киев и Берлин, но и всю Великобританию.

Так как, по его словам, злом "российской судьбы" являются англосаксы.

Вместе с тем, главарь боевиков "ДНР" считает, что РФ нужно захватить те территории, которые ранее входили в состав Российской империи.