"Казань брал, Астрахань брал": Захарченко заговорил о необходимости "взять Великобританию" (видео)
21:50, 05 декабря 2016Общество
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Главарь боевиков так называемой ДНР Александр Захарченко заявил, что боевикам необходимо завоевать Великобританию.
Главарь "ДНР" Александр Захарченко / Скриншот видео
Об этом он заявил в телепередаче на российском канале, видео которой обнародовано на Youtube.
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Захарченко отметил, что боевики должны захватить не только Киев и Берлин, но и всю Великобританию.
Так как, по его словам, злом "российской судьбы" являются англосаксы.
Вместе с тем, главарь боевиков "ДНР" считает, что РФ нужно захватить те территории, которые ранее входили в состав Российской империи.
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