Савченко о ночи в СИЗО: не могу раздеться - везде видеокамеры

10:57, 23 марта 2018
Политика
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Савченко сегодня будут избирать меру пресечения / фото УНИАН

Об этом она сказала в Шевченковском суде Киева, который 23 марта будет избирать ей меру пресечения, передает "Украинская правда".

На вопрос журналистов, как она ночевала в СИЗО, Савченко сказала: "Как и в российском – ничем не отличается".

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В то же время на вопрос, будет ли она голодать, Савченко не ответила. По ее словам, в СИЗО везде установлены камеры.

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалась бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе это в некоторых моментах даже хуже, чем в СИЗО у врага", - сказала народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение.

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко, скорее всего, заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию Савченко меры пресечения состоится 23 марта.

Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.

Савченко вручили копию ходатайства об избрании ей меры пресечения.

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Теги: #суд#Савченко