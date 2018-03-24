В Кремле прокомментировали информацию про вербовку Савченко в российской тюрьме

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что такие заявления похожи на "версию Британии".

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о вербовке в российской тюрьме народного депутата Украины Надежды Савченко обвеняемой в подготовке государственного переворота. Он назвал такие заявления "полной чушью".

Об этом он рассказал в интервью российскому каналу Мир24.

"Это наверное версия британцев. Из Великобритании озвученная. Они любят озвучивать такие версии. Ну, естественно, это полная чушь. И Савченко, скажем так, это глубоко внутреннее дело Украины", - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

23 марта, Шевченковский суд Киева выбрал меру пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, до 20 мая.

Защита Савченко планирует обжаловать решение суда.