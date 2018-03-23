Боевики "ЛНР" предложили Савченко "политическое убежище"

Боевики заявили, что "Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов по государственному перевороту".

Задержанной 22 марта по подозрению в подготовке терактов и госпереворота внефракционному нардепу Надежде Савченко, может быть предоставлено "политической убежище" в псевдореспублике "ЛНР".

Об этом в “Московскому комсомольцу” заявил представитель террористов "ЛНР" на переговорах в Минске Владисла Дейнего. Он заявил, что Савченко не координировала свои действия с боевиками.

По его словам, "Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов по государственному перевороту в Украине".

"Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к "ЛНР" за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос”, - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение. Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.