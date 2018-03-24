Савченко пожаловалась омбудсмену на видеонаблюдение и тонированные окна в камере

Работники секретариата ознакомились с материалами из личного дела Савченко и встретились с ней в следственном изоляторе.

Сотрудники секретариата Уполномоченного по правам человека в Верховной Раде проверили соблюдение конституционных прав и свобод народного депутата Украины Надежды Савченко. Об этом сообщает сегодня пресс-служба омбудсмена.

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Отмечается, что работники секретариата ознакомились с материалами из личного дела Савченко и встретились с ней в следственном изоляторе.

«Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, последний раз она поела вечером 23 марта. На данный момент, жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде, душе удовлетворена. Также разъяснено о его праве свободно выбирать врача по необходимости», - говорится в сообщении.

В пресс-службе омбудсмена сообщили, что «Савченко высказала работникам секретариата Уполномоченного замечания относительно осуществления видеонаблюдения и тонированных окнах в камере».

«Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было», - добавили в ведомстве.

Ранее уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Савченко.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению); ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

23 марта суд избрал Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток - до 20 мая - без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.