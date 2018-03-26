Похудела, осунулась: адвокаты посетили Савченко в СИЗО

По словам адвокатов, через пару дней будет назначено апелляционное рассмотрение.

Адвокаты Дмитрий Бугай и Виктор Чевгуз посетили Надежду Савченко в следственном изоляторе, а ее сестра Вера оставила для нее передачу.

"Мы согласовали апелляционную жалобу. Сейчас в течение часа-полутора повезем и сдадим ее в Апелляционный суд. За пару дней будет назначено апелляционное рассмотрение", – сказал Чевгуз на выходе из СИЗО одному из украинских телеканалов, передает "Украинская правда".

Бугай добавил: "Надежда Викторовна действительно объявила голодовку. Соответствующее обращение она написала руководителю этого учреждения"

"Честно говоря, похудела, подурнела немного – но улыбается, держится", – отметил он.

Ранее Вера Савченко сообщила, что лично сестру не видела, но к ней пошли адвокаты.

"Мне дадут разрешение, возможно, когда следователь рассмотрит мое заявление. Мне и маме должны дать разрешение как ближайшим родственникам", – сказала она и добавила, что провела в СИЗО около часа.

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"Адвокаты пошли на свидание. Я жду их, чтобы узнать о состоянии дел и ходе событий. Они так же подождали час со мной", – сказала Вера Савченко.

"Апелляционную жалобу будем подавать сегодня. И я так понимаю, что адвокаты сейчас по этому делу общаться с Надеждой. Я жду адвокатов, чтобы понять, когда будет апелляционный суд", – сообщила она.

Надежда сестре ничего не передавала. "Это невозможно", – сказала Вера.

Относительно голодовки сестра нардепа лишь сказала: "Голодовка – это ее оружие против тоталитарных режимов как в Кремле, так и при этой власти, которая идет по следам Путина".

На вопрос, что передали, Вера Савченко ответила: средства гигиены, стиральный порошок, шампунь, зубную щетку и пасту.

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"Она просила передать воду – воду не приняли. Ее можно только покупать: кладешь деньги на счет – и сам арестант себе заказывает воду", – отметила сестра нардепа.

Как сообщал УНИАН, 23 марта суд избрал Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток - до 20 мая - без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.